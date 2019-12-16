Медведчук убежден, что Зеленский преследует личные интересы через децентрализацию

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти ничего общего с реальной децентрализацией не имеет, наоборот ‒ направлен на укрепление и развитие вертикали президентской власти. Об этом сам Медведчук рассказал на конференции Киевской городской организации политической партии "ОПЗЖ".

"Изменения в Конституцию под названием, условным названием "децентрализация", на мой взгляд и полную мою убежденность, ничего общего с децентрализацией в стране не имеют", - подчеркнул парламентарий.

Более того, по словам Медведчука, речь идет, по сути, о централизации.

"Расцениваю в данном случае этот законопроект, эти предложенные президентом изменения в Конституцию как такие, которые направлены на утверждение и дальнейшее развитие вертикали власти президента, введение института префектов, которые будут обладать надзорными и контрольными функциями, то есть механизмы и институты того, как можно сконцентрировать и подчинить власть на местах и в целом местное самоуправление центральной власти, то бишь президенту страны. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Эти процессы я бы навал централизацией", ‒ сказал глава политсовета.

Виктор Медведчук также подчеркнул, что предложенный президентом законопроект о децентрализации власти абсолютно не направлен на урегулирование вопросов, связанных с реализацией Минских соглашений. Хотя накануне власть неоднократно заявляла, что предложит в данном законопроекте свой механизм.

"К сожалению, надо отметить, что изменения не имеют отношения к урегулированию вопросов, поставленных Минскими соглашениями и связанных с ними, так как не отвечают нормам пунктов 9, 11 Минских соглашений, где идет речь о децентрализации по поводу введения на постоянной основе особого статуса в условиях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - добавил он, отметив, что подобная инициатива власти – это очередное подтверждение того, что глава государства Владимир Зеленский не имеет политической воли для установления мира в стране.





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