Порошенко назвал получение Томоса главным событием своей жизни

Пятый президент Украины и глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что получение Томоса и объединительный собор украинских православных церквей, произошедший 15 декабря 2018 года стал главенствующим событием в его судьбе, как и украинского народа. Об этом бывший гарант сообщил в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной Церкви Украины.

"Вся площадь плакала от счастья, когда год назад мы услышали эту новость. И во время собора в Софии, где я имел честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", - сентиментально рассказал Порошенко.

Политик также подчеркнул, что Православная церковь Украины находится в самом начале большого пути, и никакие препятствия для ее становления уже не прекратят запущенный прежде процесс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский перед встречей с лидерами "нормандской четверки" и своего первого личного знакомства с президентом РФ Владимиром Путиным, призвал лидеров религиозных общин Украины произвести молитвы за достижение мира.

"Мы - разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудностями, но наша любимая страна. Верю в вас", - сказал в начале встречи с различными духовниками глава государства.