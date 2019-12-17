Депутат "Слуги народа" решил выйти из партии

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Народный депутат Антон Поляков написал заявление об исключении его из партии "Слуга народа". Об этом он
сообщил в своем телеграм-канале.
"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом
деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать. Я не могу
быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и
руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Словно окончательно
вылез из дурно пахнущего болота", -
заявил Поляков.
В прошлом месяце фракция СН решила исключить Антона Полякова, а также Анну Скороход. По информации "Украинской
правды", Поляков вступал в конфликт с
другими депутатами и ссорился с главой офиса президента Андреем
Богданом.
Отметим, Поляков попал в парламент по мажоритарке – выиграл выборы в округе № 206.
Как сообщал сайт "Комментарии", 3 декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов из фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера. Курбаков ранее был назначен главой "Укравтодора". Мандзий был следующим после него в партийном списке.
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