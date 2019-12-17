Депутат "Слуги народа" решил выйти из партии

Народный депутат Антон Поляков написал заявление об исключении его из партии "Слуга народа". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать. Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", - заявил Поляков.

В прошлом месяце фракция СН решила исключить Антона Полякова, а также Анну Скороход. По информации "Украинской правды", Поляков вступал в конфликт с другими депутатами и ссорился с главой офиса президента Андреем Богданом.

Отметим, Поляков попал в парламент по мажоритарке – выиграл выборы в округе № 206.









Как сообщал сайт "Комментарии", 3 декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов из фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера. Курбаков ранее был назначен главой "Укравтодора". Мандзий был следующим после него в партийном списке.