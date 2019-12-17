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Депутат "Слуги народа" решил выйти из партии

Депутат Поляков попал в парламент по мажоритарке

17 декабря 2019, 00:36
Автор:

• Ольга Чародий

Народный депутат Антон Поляков написал  заявление об исключении  его из партии "Слуга  народа". Об этом  он  сообщил в своем телеграм-канале.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать. Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", -  заявил Поляков.

В  прошлом месяце  фракция СН решила исключить  Антона Полякова, а также  Анну Скороход. По информации "Украинской правды",  Поляков вступал в конфликт с другими  депутатами и  ссорился с главой офиса президента Андреем Богданом.

Отметим, Поляков попал в парламент по мажоритарке – выиграл выборы в округе № 206.


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Как сообщал сайт "Комментарии", 3 декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов из фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера. Курбаков ранее был назначен главой "Укравтодора". Мандзий был следующим после него в партийном списке.

Источник: https://t.me/poliakovanton/390?fbclid=IwAR2Pm8N4OqzBz_TVTrHj7yRYsd76Ahc407EVnkdSY65ykv-Gp0z6Ro_Gw-0
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