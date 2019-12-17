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Сутки на Донбассе: боевики ранили украинского защитника

В зоне проведения Операции объединенных сил противник продолжает нарушать режим прекращения огня

17 декабря 2019, 08:29
Автор:

• Таисия Ерохина

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вчера, 16 декабря, снова нарушили режим прекращения огня, передает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Противник использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями, - минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Так, за прошедшие сутки произошло пять обстрелов. Один из них зафиксирован в зоне локации подразделения объединенных сил "Север", а именно, вблизи Крымского. Еще четыре раза боевики открывали огонь в направлении расположения оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Верхнеторецкого, Шахты Бутовка, Павлополя и Широкиного.

К сожалению, передает пресс-центр ООС, из-за вражеских обстрелов один украинский боец получил ранение.

Отметим, что сегодня утром, 17 декабря, в зоне ООС также произошел один обстрел: противник открыл огонь возле Новолуганского. Никто из украинских защитников не пострадал.

Напомним, "Комментарии" писали, что 15 декабря в зоне проведения ООС было семь вражеских обстрелов, а вследствие этого ранения получили двое украинских военных.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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