Сутки на Донбассе: боевики ранили украинского защитника

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На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации вчера, 16 декабря, снова
нарушили режим прекращения огня, передает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
Противник использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями, - минометы
калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое
стрелковое оружие. Так, за прошедшие сутки произошло пять обстрелов. Один из них
зафиксирован в зоне локации подразделения объединенных сил "Север", а
именно, вблизи Крымского. Еще четыре раза боевики открывали огонь в направлении расположения
оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Верхнеторецкого,
Шахты Бутовка, Павлополя и Широкиного.
К сожалению, передает пресс-центр ООС, из-за вражеских обстрелов один украинский
боец получил ранение.
Отметим, что сегодня утром, 17 декабря, в зоне ООС также произошел один
обстрел: противник открыл огонь возле Новолуганского. Никто из украинских
защитников не пострадал.
Напомним, "Комментарии" писали, что 15 декабря в зоне проведения ООС было семь вражеских обстрелов, а вследствие этого ранения получили двое украинских военных.
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