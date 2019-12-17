"Мерсы" депутатов могут превратиться в тыквы: в Раде анонсировали закон о неприкосновенности нардепов

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Сразу после боя новогодних курантов вступит в силу
закон №1009, который позволит проводить обыски у народных избранников без
согласия парламента. Об этом изданию “Комментарии” рассказал нардеп от "Слуги
народа" Александр Качура.
По его словам, с 2020
года можно будет вносить представление к привлечению депутата к ответственности, не оповещая при этом Верховную Раду.
“Для этого нужно будет сделать обращение, которое согласовывает генпрокурор. Процедура очень простая и занимает всего пять минут. Народного
депутата не нужно оповещать, приходить к ему в Раду на заседание и говорить, что
завтра мы его можем привлечь к ответственности и будем прослушивать телефон. Это все
можно будет делать без согласования, проводить обыски
без единого разрешения парламента", - пояснил принцип нового закона Александр Качура, добавляя, что "Мерседесы" политиков могут превратиться в тыквы.
Как сообщало издание "Комментарии", ранее
Верховная Рада поддержал законопроект №1009, который позволяет проводить обыски
у народных избранников без согласия парламента.
В данный момент народные депутаты неприкосновенны. Провести
обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению
генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной
ответственности.
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