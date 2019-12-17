"Мерсы" депутатов могут превратиться в тыквы: в Раде анонсировали закон о неприкосновенности нардепов

Сразу после боя новогодних курантов вступит в силу закон №1009, который позволит проводить обыски у народных избранников без согласия парламента. Об этом изданию “Комментарии” рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, с 2020 года можно будет вносить представление к привлечению депутата к ответственности, не оповещая при этом Верховную Раду.

“Для этого нужно будет сделать обращение, которое согласовывает генпрокурор. Процедура очень простая и занимает всего пять минут. Народного депутата не нужно оповещать, приходить к ему в Раду на заседание и говорить, что завтра мы его можем привлечь к ответственности и будем прослушивать телефон. Это все можно будет делать без согласования, проводить обыски без единого разрешения парламента", - пояснил принцип нового закона Александр Качура, добавляя, что "Мерседесы" политиков могут превратиться в тыквы.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее Верховная Рада поддержал законопроект №1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента. В законопроекте речь идет об обысках в доме или в машине у народного избранника, осмотре его личных вещей и багажа, а также доступе к переписке, телефонным разговорам и корреспонденции.

В данный момент народные депутаты неприкосновенны. Провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.