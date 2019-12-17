У власти нет политической воли для установления мира на Донбассе, - Медведчук

По словам политика, об этом свидетельствует, в том числе, заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о необходимости внесения изменений в законодательство об имплементации "формулы Штайнмайера".



"Сейчас Пристайко говорит, они готовы внедрять и имплементировать "формулу Штайнмайера". Так почему же вы не рассматривали законопроект, который отвечал тому, что Украина присоединилась к "формуле Штайнмайера" еще 1 октября, и тому, что уже было решено (после подачи нашего законопроекта) на парижском саммите 9 декабря? Сейчас он об этом говорит, но, я думаю, это очередная оговорка, это очередная попытка превратить это все в фарс, без желания и без наличия политической воли на установление мира у всей властной команды", - убежден Медведчук.



Нардеп также добавил, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не предусматривает реализации положений Минских соглашений.



"В этом законопроекте, который называется "в рамках децентрализации", абсолютно нет ничего, что сказано в Минских соглашениях. А значит, и в этом контексте власть не собирается идти по пути мирного урегулирования", ‒ подчеркнул Медведчук.



Политик объяснил, что истинной причиной отказа власти рассматривать законопроект № 2491, внесенный представителями ОПЗЖ.



"Это обман. Пристайко делает заявление через несколько дней после утверждения в части продления сроков действия закона об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях, принятого в 2014 году. Наша фракция еще 22 ноября подала законопроект № 2491 о внесении изменений относительно имплементации "формулы Штайнмайера" в этот закон и в целом в национальное законодательство Украины. Этот законопроект не рассматривался. Рассмотрели закон по предложению монобольшинства в части технической правки ‒ с цифры 2019 на 2020" ‒ резюмировал оппозиционный лидер.



Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук не раз заявлял, что новая украинская власть не хочет выполнять Минские соглашения и не заинтересована в достижении мира на Донбассе.