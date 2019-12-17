«Они тупые»: отец Зеленского высказался о критиках своего сына

Отец президента Украины Александр Зеленский оскорбительно высказался о гражданах, которые критикуют главу государства, в частности за то, что зарплата учителей не выросла до 4 тыс. долл. Об этом он сказал в интервью изданию "Страна".



"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал... О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", - сказал он.

Зеленский, комментируя переговоры сына с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, отметил, что украинский лидер сделал все что было в его силах.

"Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны... Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле - людям, не себе! И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает", - пояснил он.



Александр Зеленский отметил, что его сын очень хочет сделать много хорошего для страны и именно для этого он решил баллотироваться в президенты.



"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны … У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше... Он в любой момент бросит эту фигню", - сказал Зеленский-старший, говоря о президентстве сына.



В снижении рейтинга президента Александр Зеленский обвинил "телеканалы врагов", которые постоянно критикуют его сына.



При этом, по его словам, Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок.