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Сутки в зоне ООС: погиб украинский защитник

Вчера в зоне ООС активизировались вражеские снайперы

сегодня, 08:22
Автор:

• Таисия Ерохина

Минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) прошли неспокойно и с потерями. Как сообщили в пресс-центре ООС, 17 декабря было зафиксировано семь вражеских обстрелов.

Так, оккупационные формирования применили гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, со стороны боевиков активизировали деятельность снайперы.

Сообщается, что пять раз режим прекращения огня противник нарушил в направлении локации подразделения объединенных сил "Север": по два раза неподалеку Новолуганского и Крымского, а еще один раз - возле Травневого. Также дважды оккупанты открыли огонь в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно, вблизи Широкиного и Марьинки.

К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб один украинский боец. Сегодня, 17 декабря, пока что противник огонь не открывал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в зоне проведения Операции объединенных сил были ранены украинские защитники. Оккупанты вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCITkkEKYsLUjJVZToZF0zST8tJHJ-_qVPiSUoZc_BCq8THc9mJ5sEHTen2sKvLveO1xH1mQq0RIaRo
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