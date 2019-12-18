Сутки в зоне ООС: погиб украинский защитник

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Минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) прошли неспокойно и с потерями. Как сообщили в пресс-центре ООС, 17 декабря было
зафиксировано семь вражеских обстрелов.
Так, оккупационные формирования применили гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, со стороны
боевиков активизировали деятельность снайперы.
Сообщается, что пять раз режим прекращения огня противник нарушил в
направлении локации подразделения объединенных сил "Север": по два раза неподалеку
Новолуганского и Крымского, а еще один раз - возле Травневого. Также дважды
оккупанты открыли огонь в зоне ответственности оперативно-тактической
группировки "Восток", а именно, вблизи Широкиного и Марьинки.
К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб один украинский боец. Сегодня, 17
декабря, пока что противник огонь не открывал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в зоне проведения Операции
объединенных сил были ранены украинские защитники. Оккупанты вели обстрелы из
крупнокалиберных пулеметов.
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