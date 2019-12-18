Сократить число депутатов: эксперты проанализировали решение КСУ

Политтехнолог Олег Постернак обращает внимание, что сокращение количества депутатов - одна из наиболее привлекательных инициатив с точки зрения интересов избирателей.



"Ведь серия скандалов с фракцией "Слуга народа" и в целом скептическое отношение к народным депутатам целиком вписывается в эгалитарные представления среднестатистического украинца. В правовом понимании сокращение количества депутатов - это давняя идея украинских президентов, - напоминает эксперт. - В 2000 году на всеукраинском референдуме более 80% избирателей поддержало инициативу тогдашнего президента Леонида Кучмы сократить количество депутатов с 450 до 300 лиц. Но Рада так и не проголосовала соответствующие изменения в Конституцию. Такая возможность будет у парламента этого созыва, но, думаю, не стоит прогнозировать с этим блицкриг. Последнее время депутатские группы любят вступать с Офисом президента в торги с последующим выбиванием бонусов и профитов".

Также Постернак отмечает, что данная инициатива имеет и демографические основания.

"В связи с уменьшением численности населения Украины сокращение депутатского контингента выглядит объективным явлением", - поясняет эксперт.

А вот закрепление пропорциональной системы выборов политтехнолог не считает рациональным.

"Избирательные системы должны быть динамичными, со временем меняются правовые обстоятельства и условия, усложняется общественная жизнь и социальные отношения. Зачем алгоритмы избирательных процедур консервировать на уровне Конституции? Это неразумно и вредно не только для концепции Основного Закона, но и для избирательного права", - резюмирует Постернак.

"В Украине нет партий, есть политические проекты"

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов считает, что с юридической точки зрения претензий к КСУ нет. А вот с практической – всё очень неоднозначно.

"Пропорциональная система выборов - абсурдна для нашей страны. В Украине фактически нет политический партий. Есть лишь политические проекты, - поясняет Спиридонов. - Когда лидером партии "Наша Украина" был Виктор Ющенко, она набирала рейтинг. Когда он ушел – партия исчезла. То же самое можно сказать о Партии регионов, о БПП, ставшим куда менее сильной "Европейской солидарностью". В украинских партиях нет признаков, которые делают партии – партиями. Нет четкой идеологии, нет сменяемости лидера. Потому и партий по сути нет. И непонятно, кому мы тогда доверяем полностью формировать состав Верховной Рады".

Уменьшить количества нардепов, по мнению эксперта УИАМП, может привести к тому, что в парламент будут меньше проходить несистемные люди, имеющие сейчас шансы на победу в мажоритарных округах. Как следствие (наряду с пропорциональной системой), депутатство станет "сословным", когда мандат, условно говоря, будет передаваться "от отца к сыну", а в Раде будут заседать лишь обеспеченные люди при минимуме реально новых лиц.

"Кардинальных изменений ждать не стоит"

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркивает: решение КСУ еще не означает, что данный законопроект вступит в силу.

"Данное решение лишь позволяет Верховной Раде рассмотреть (за исключением пунктов с оговорками) и проголосовать за указанный законопроект, - поясняет эксперт. – А для этого нужно будет конституционное большинство в 300 голосов".

Если законопроект всё же примут, кардинальных изменений, по мнению Владимира Фесенко, не произойдет.

"Будет доминировать партийный принцип при пропорциональной системе. Хоть возможен вариант, когда речь идет об открытых списках, что на уровне регионов мы увидим некий симбиоз мажоритарного и пропорционального принципов, - поясняет глава ЦППИ "Пента". – В Раде станет меньше депутатов, укрепится влияние партий. Те политики и бизнесмены, которые ранее могли пройти в ВР самостоятельно, вынуждены будут искать политическую "крышу". Мы увидим определенную оптимизацию Рады, но принципиальных изменений ожидать, думаю, не стоит".