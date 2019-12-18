У Зеленского назвали одну из причин аннексии Крыма

Представитель президента во временно аннексированном Крыму Антон Кориневич считает, что особый статус Севастополя стал одной из причин, благодаря которой Россия смогла оккупировать Крым.



"О городе Севастополь никто не забыл. Надо отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов", - написал чиновник в своем Facebook.



Кориневич отметил, что у Киева есть статус столицы, но не особый правовой статус.



"Именно он (особый статус), по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которое в дальнейшем это использовало для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства", - подчеркнул он.



Постпред президента добавил, что Украина должна на международной арене постоянно акцентировать внимание на незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Кроме того, вопрос Севастополя можно обсуждать в Верховной Раде и, возможно, принять какое-то переходное положение на время оккупации.





Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о недопустимости милитаризации Россией Крыма.

