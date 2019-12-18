В Украине окончательно сняли депутатскую неприкосновенность

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Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект
"Слуги народа" №2237, который концентрирует власть в руках
генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных
депутатов.
“Запрещается поручать осуществление досудебного
расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом,
другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата
ГБР в соответствии с их подследственностю", - говорится в пояснительной
записке. Кроме того,
теперь сведения, которые свидетельствуют об уголовном правонарушении нардепа,
вносит в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.
Также генпрокурором должны быть согласованы ходатайство о разрешении
на задержание, обыск, прослушка телефонных разговоров. В то же время рассмотрение
ходатайств, кроме применения НСРД, должно осуществляться следственным судьей.
В том случае, если народный избранник без уважительной
причины пришел на судебное заседание и не сообщил о причинах своего отсутствия,
это ходатайство может рассматриваться без его участия.
Задержать депутата без разрешения следственного судьи можно,
только если он попался в момент совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления.
Законом
устанавливается, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты
голосования или высказывания в парламенте и при осуществлении депутатских
полномочий. Исключением является только оскорбление или клевета.
Как сообщало издание "Комментарии", ранее Верховная Рада поддержал законопроект №1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента.
В данный момент народные депутаты неприкосновенны. Провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.
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