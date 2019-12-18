В Украине окончательно сняли депутатскую неприкосновенность

Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект "Слуги народа" №2237, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

“Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностю", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, теперь сведения, которые свидетельствуют об уголовном правонарушении нардепа, вносит в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.

Также генпрокурором должны быть согласованы ходатайство о разрешении на задержание, обыск, прослушка телефонных разговоров. В то же время рассмотрение ходатайств, кроме применения НСРД, должно осуществляться следственным судьей. Он обязан заблаговременно сообщить ему о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

В том случае, если народный избранник без уважительной причины пришел на судебное заседание и не сообщил о причинах своего отсутствия, это ходатайство может рассматриваться без его участия.

Задержать депутата без разрешения следственного судьи можно, только если он попался в момент совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законом устанавливается, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и при осуществлении депутатских полномочий. Исключением является только оскорбление или клевета. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее Верховная Рада поддержал законопроект №1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента. В законопроекте речь идет об обысках в доме или в машине у народного избранника, осмотре его личных вещей и багажа, а также доступе к переписке, телефонным разговорам и корреспонденции.

В данный момент народные депутаты неприкосновенны. Провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.