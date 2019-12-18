МИД восстановил в должности уволенного за антисемитизм экс-консула в Гамбурге

Бывший генеральный консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец, уволенный за нарушение присяги государственного служащего, восстановился через суд. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.



В ведомстве отметили, что Марущинец письменно признал, что писал в социальных сетях посты откровенно антисемитского содержания.



"На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, консул Марущинец 31 мая 2018 года был уволен за нарушение присяги государственного служащего", - говорится в сообщении.



Дипломат обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, но проиграл процесс. После он подал апелляцию в Шестой апелляционный административный суд Киева, где выиграл дело. Суд обязал восстановить Марущинца на дипломатической службе и выплатить 230 тыс. грн за вынужденный прогул.



МИД решение суда выполнил и восстановил дипломата на службе 9 декабря, а также выплатил установленную сумму. Однако в ведомстве с решением апелляционной инстанции не согласны и обращают внимание на отсутствие надлежащей правовой аргументации.



"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинця несовместимы с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины", - подчеркивается в заявлении.



В связи с этим 17 декабря 2019 года МИД подал кассационную жалобу в Верховный Суд.



Отметим, Василий Марущинец во время пребывания в должности консула Украины в Гамбурге написал несколько антисемитских постов в социальных сетях. Так, дипломат писал: "Ж*ды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж*дов!", "Бабий Яр. Не ж*ды в 1941 году, а украинцы в 1918-1941 тут убиты".







