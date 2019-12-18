МИД восстановил в должности уволенного за антисемитизм экс-консула в Гамбурге

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Бывший генеральный консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец, уволенный за нарушение присяги государственного служащего, восстановился через суд. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
В ведомстве отметили, что Марущинец письменно признал, что писал в социальных сетях посты откровенно антисемитского содержания.
"На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, консул Марущинец 31 мая 2018 года был уволен за нарушение присяги государственного служащего", - говорится в сообщении.
Дипломат обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, но проиграл процесс. После он подал апелляцию в Шестой апелляционный административный суд Киева, где выиграл дело. Суд обязал восстановить Марущинца на дипломатической службе и выплатить 230 тыс. грн за вынужденный прогул.
МИД решение суда выполнил и восстановил дипломата на службе 9 декабря, а также выплатил установленную сумму. Однако в ведомстве с решением апелляционной инстанции не согласны и обращают внимание на отсутствие надлежащей правовой аргументации.
"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинця несовместимы с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины", - подчеркивается в заявлении.
В связи с этим 17 декабря 2019 года МИД подал кассационную жалобу в Верховный Суд.
Отметим, Василий Марущинец во время пребывания в должности консула Украины в Гамбурге написал несколько антисемитских постов в социальных сетях. Так, дипломат писал: "Ж*ды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж*дов!", "Бабий Яр. Не ж*ды в 1941 году, а украинцы в 1918-1941 тут убиты".
Новости партнеров
Новости