Рейтинг доверия киевлян: Притула опередил двух мэров

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К мэру столицы Виталию Кличко у киевлян недоверия больше, чем к шоумену Сергею Притуле. Об этом свидетельствуют результаты опроса за 12-16 декабря социологической группы "Рейтинг".
Так, в рейтинге доверия к
местным политикам и общественным деятелям первую позицию занимает Сергей
Притула – ему доверяют 35%, а не доверяют - 39%. У мэра столицы Виталия Кличко
симпатий столько же – 35%, а вот недоверия - 55%. Третьим идет бывший депутат
Киевсовета, медиадеятель Дмитрий Гордон – у него 32% и 48% соответственно.
Недалеко ушел и экс-мэр Киева Александр Омельченко (27% и 45% соответственно).
Стоит отметить, что разницу между двумя показателями доверия и недоверия заполняет процент
от таких ответов, как "сложно ответить" или "не знаю такого".
Сообщается, что 36% опрошенных
киевлян считают, что дела в городе идут в правильном направлении, еще 38% - в
неправильном, а 27% - не определились. При этом, 49% участников опроса не довольны
работой мэра Виталия Кличко, а 42% - удовлетворены.
Отметим, что опрос
провели среди тысячи совершеннолетних жителей.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что стало известно, как будет выглядеть Киев через 20 лет.
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