Рейтинг доверия киевлян: Притула опередил двух мэров

К мэру столицы Виталию Кличко у киевлян недоверия больше, чем к шоумену Сергею Притуле. Об этом свидетельствуют результаты опроса за 12-16 декабря социологической группы "Рейтинг".

Так, в рейтинге доверия к местным политикам и общественным деятелям первую позицию занимает Сергей Притула – ему доверяют 35%, а не доверяют - 39%. У мэра столицы Виталия Кличко симпатий столько же – 35%, а вот недоверия - 55%. Третьим идет бывший депутат Киевсовета, медиадеятель Дмитрий Гордон – у него 32% и 48% соответственно. Недалеко ушел и экс-мэр Киева Александр Омельченко (27% и 45% соответственно). Стоит отметить, что разницу между двумя показателями доверия и недоверия заполняет процент от таких ответов, как "сложно ответить" или "не знаю такого".

Сообщается, что 36% опрошенных киевлян считают, что дела в городе идут в правильном направлении, еще 38% - в неправильном, а 27% - не определились. При этом, 49% участников опроса не довольны работой мэра Виталия Кличко, а 42% - удовлетворены.

Отметим, что опрос провели среди тысячи совершеннолетних жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, как будет выглядеть Киев через 20 лет.