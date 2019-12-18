Благодаря поддержке "Нацкорпусу" акция против распродажи украинской земли продолжается, - Ольга Ходаковская

Активисты, выступающие против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли, обратились к представителям партии "Национальный Корпус" с благодарностью за поддержку и защиту во время силового разгона акции 17 декабря.





"Ребята из "Национального Корпуса", которые вчера своими спинами защитили нас. Они закрыли нас от атаки силовиков. Мы стояли на ул. Грушевского. Большое вам спасибо, что вы уберегли фермеров. Мы - народ Украины, и мы вправе быть услышанными", – заявила во время очередного протеста 18 декабря сопредседатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская.

Она также сообщила, что митинги будут продолжаться и дальше, несмотря на давление со стороны власти и силовиков.

"Уже 7-й раз за последние два месяца, когда люди со всей Украины приезжают под стены Верховной Рады, чтобы сказать "Нет" безответственной продаже земли, "Нет" безответственной распродаже Украины. Сегодня нас здесь много. Кроме 12 тыс. аграриев, которые вчера приехали в Киев из разных городов, из разных областей, районных центров, сел и самых отдаленных точек, вчера и сегодня вместе с нами являются представители общественных организаций и патриотических украинских сил, политических партий, представители профсоюзов. Все мы стали бок о бок", - сказала Ходаковская.

Напомним, что вчера под стенами Верховной Рады в ходе акции против открытия рынка украинской земли правоохранители совершили нападение на активистов, пытаясь убрать расставленные на проезжей части палатки. В конфликт вмешались представители "Нацкорпуса" и ветераны ООС, которые заявили о противоправности действий полиции, ведь проезжая часть в районе ул. Грушевского была перекрыта с самого утра.

Во время схватки некоторые митингующие пострадали: 4-ро попали в больницу. Еще 26 человек были задержаны, но из-за протестов "Национального Корпуса" под отделениями полиции до утра всех отпустили.