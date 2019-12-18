Польские СМИ: Высокий рейтинг ОПЗЖ на парламентских выборах связан с поездкой Медведчука в Москву

Польский журнал New Eastern Europe опубликовал статью, автор которой утверждает, что высокий рейтинг партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" связан с поездкой Виктора Медведчука в Москву в марте 2019 года. Материал опубликован на официальном сайте издания.

"Совокупный результат партии в Одесской области в 2019 году вырос не менее, чем на 5%, по сравнению с парламентскими выборами 2014 года. Это увеличение могло быть вызвано более высокой явкой избирателей (на 7,5%) по сравнению с выборами 2014 года. Возможно, это также произошло из-за нескольких неофициальных визитов, которые официальные лица ОПЗЖ, включая лидеров партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука, совершили в начале года в Москву. Во время одной из своих поездок, всего за неделю до президентских выборов, эти политики утверждали, что получили 25-процентную скидку на цену на газ из Москвы", – говорится в сообщении.

Напомним, во время встречи Виктора Медведчука с руководством российского "Газпрома", украинскому политику удалось договориться о скидке на газ для граждан Украины при условии, что будут осуществляться прямые поставки топлива из России.

Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров, так как действует якобы не в интересах украинского народа.