В СБУ назвали число украинских пленников на Донбассе

В плену террористов на Донбассе числится 250 человек, которые включены в списки на обмен. Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.



"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - говорится в сообщении.



Стоит отметить, что по состоянию на конец октября в плену террористов числились 245 человек.



Как сообщал сайт "Комментарии", на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже президенты Украины и России достигли предварительной договоренности об обмене пленными до 31 декабря 2019 года.



