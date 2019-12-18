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В СБУ назвали число украинских пленников на Донбассе

СБУ предоставила данные о пленных на Донбассе по состоянию на 16 декабря

сегодня, 16:18
Автор:

• Мария Чиренко

В плену террористов на Донбассе числится 250 человек, которые включены в списки на обмен. Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на конец октября в плену террористов числились 245 человек.

Как сообщал сайт "Комментарии", на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже президенты Украины и России достигли предварительной договоренности об обмене пленными до 31 декабря 2019 года.

Украина планирует освободить из плена оккупантов 77 человек. В "ДНР" анонсировали обмен пленными с Украиной в формате "88 на 53".

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-poloneni-na-donbasi/30331933.html
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