В СБУ назвали число украинских пленников на Донбассе

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В плену террористов на Донбассе числится 250 человек, которые включены в списки на обмен. Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.
"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по состоянию на конец октября в плену террористов числились 245 человек.
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