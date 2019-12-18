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Суд из СИЗО отправил Пашинского домой

Скандальный экс-нардеп будет находиться под круглосуточным домашним арестом

сегодня, 17:14
Автор:

• Екатерина Белоброва

Киевский апелляционный суд назначил бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста вместо содержания под стражей. Конвой сопроводил подсудимого домой, передает агентство "РБК-Украина" из зала судебного заседания.

Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020 года.

Согласно решению суда, Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки заграницу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию. Под домашним арестом бывший нардеп пробудет до 3 февраля 2020 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР объявило о подозрении Сергею Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку в декабре 2016 года. В ходе расследования было установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области между народным депутатом и местным жителем произошел словесный конфликт. В результате, нардеп выстрелил мужчине в ногу из своего пистолета марки "Glock 19".

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