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Власть ориентируется на националистов, которые хотят продолжения войны, - Медведчук

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что действующая власть ориентируется в своих решениях на позицию радикальных националистов, которые не хотят окончания войны на Донбассе

сегодня, 18:07
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"Во-первых, "формула Штайнмайера" была поддержана господином Зеленским, и его представитель, господин Кучма, в Минске подписал эту "формулу Штайнмайера" и текст этой формулы. Во-вторых, даже когда мы подавали законопроект, этого еще не было, но сегодня-то уже есть коммюнике в Париже, где тоже согласовали необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" - раз, и введение в действие законодательства об особом статусе – два", - сказал он.

Политик обратил внимание, что Верховная Рада просто продлила действующий закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса еще на год.

"Почему мы тогда, если у власти есть политическая воля на достижение мира и прекращение боевых действий, не идем по пути того, что написано в минских соглашениях и что подтверждено главами государств "нормандской четверки" 9 декабря? Эти вопросы остаются без ответов", - отметил нардеп.

По словам Медведчука, объяснить отсутствие ответов можно только одним.

"Ответ будет следующим: у Зеленского, как президента Украины, отсутствует политическая воля на достижение мира, и, естественно, он почему-то ориентируется на тех национал-радикалов, которые выступают против этого, или на какие-либо другие указания, которые ему идут извне. По-другому объяснить поведение власти сегодня просто, на мой взгляд, не представляется возможным", - резюмировал политик.


Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия), в котором приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-zelenskiy-orientiruetsya-na-nacional-radikalov-kotorye-ne-hotyat-mira-518257.html
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