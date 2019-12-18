Власть ориентируется на националистов, которые хотят продолжения войны, - Медведчук

"Во-первых, "формула Штайнмайера" была поддержана господином Зеленским, и его представитель, господин Кучма, в Минске подписал эту "формулу Штайнмайера" и текст этой формулы. Во-вторых, даже когда мы подавали законопроект, этого еще не было, но сегодня-то уже есть коммюнике в Париже, где тоже согласовали необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" - раз, и введение в действие законодательства об особом статусе – два", - сказал он.



Политик обратил внимание, что Верховная Рада просто продлила действующий закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса еще на год.



"Почему мы тогда, если у власти есть политическая воля на достижение мира и прекращение боевых действий, не идем по пути того, что написано в минских соглашениях и что подтверждено главами государств "нормандской четверки" 9 декабря? Эти вопросы остаются без ответов", - отметил нардеп.



По словам Медведчука, объяснить отсутствие ответов можно только одним.



"Ответ будет следующим: у Зеленского, как президента Украины, отсутствует политическая воля на достижение мира, и, естественно, он почему-то ориентируется на тех национал-радикалов, которые выступают против этого, или на какие-либо другие указания, которые ему идут извне. По-другому объяснить поведение власти сегодня просто, на мой взгляд, не представляется возможным", - резюмировал политик.





Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия), в котором приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.