Медведчука признали самым популярным оппозиционером Украины

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Председатель политсовета партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук стал самым популярным оппозиционным политиком в
Украине. Об этом сообщает Институт анализа
и менеджмента политики на своем официальном сайте.
Специалисты института сформировали список из 207 наиболее упоминаемых политических фигур Украины по результатам анализа сообщений за ноябрь текущего года в аналитической системе "Медиатека": публикаций новостных агентств, интернет и печатных средств массовой информации, телевидения и сообщений в Facebook.
Так, народный депутат Украины IX созыва
Виктор Медведчук занял 11 место, при этом, он обогнал мэра Киева Виталия Кличко
и председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Стоит добавить, что
возглавил список украинский президент Владимир Зеленский.
Напомним,
что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор
Медведчук заявлял, что главной целью их партии является возвращение мира в
Украину и улучшение жизни украинского населения.
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