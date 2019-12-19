Медведчука признали самым популярным оппозиционером Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук стал самым популярным оппозиционным политиком в Украине. Об этом сообщает Институт анализа и менеджмента политики на своем официальном сайте.

Специалисты института сформировали список из 207 наиболее упоминаемых политических фигур Украины по результатам анализа сообщений за ноябрь текущего года в аналитической системе "Медиатека": публикаций новостных агентств, интернет и печатных средств массовой информации, телевидения и сообщений в Facebook.

Так, народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук занял 11 место, при этом, он обогнал мэра Киева Виталия Кличко и председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Стоит добавить, что возглавил список украинский президент Владимир Зеленский.

Напомним, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что главной целью их партии является возвращение мира в Украину и улучшение жизни украинского населения.