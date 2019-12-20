Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

Ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко, который является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, подал иск в суд против высшего руководства Украины о защите чести и достоинства. Об этом сообщил его адвокат Святослав Жерновников.



Так, ответчиками по иску выступают президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.



"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, которые опозорили его репутацию", - написал юрист в своем Facebook.



В иске отмечается, что должностные лица по время пресс-конференции, посвященной раскрытию дела об убийстве Павла Шеремета полностью проигнорировали ст. 52 Конституции, которой закреплена презумпция невиновности. Более того, президент Владимир Зеленский, по мнению адвоката, делая заявления о расследовании, превысил свои конституционные полномочия.



Третьей стороной в иске выступает ООО "ТРК Украина".

Как сообщал сайт "Комментарии", следствие подозревает в убийстве Павла Шеремета ветеранов АТО Андрея Антоненко, Яну Дугарь и врача Юлию Кузьменко.

14 декабря Антоненко был арестован до 8 февраля 2020 года. В ходе задержания и обысков Андрей Антоненко отказался признавать свою вину и не стал подписывать соответствующего документа с подозрениями.