Прокурор по делу Шеремета провалил переаттестацию

Прокурор Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который расследует убийство журналиста Павла Шеремета, провалил аттестацию. Об этом свидетельствую результаты проведения собеседований, которые были обнародованы пресс-службой ГПУ.



Так, по итогам собеседования, проведенного 19 декабря, пятая кадровая комиссия приняла решение, что Лукашенко не успешно прошел данный этап переаттестации.



Стоит отметить, что ранее адвокат Константин Татарченко обнародовал подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения главному подозреваемому в деле об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко. Оба документа подписал прокурор Александр Лукашенко. Документы были подготовлены и подписаны еще до аттестации.





Как сообщал сайт "Комментарии", следствие подозревает в убийстве Павла Шеремета ветеранов АТО Андрея Антоненко, Яну Дугарь и врача Юлию Кузьменко.

14 декабря Антоненко был арестован до 8 февраля 2020 года. В ходе задержания и обысков Андрей Антоненко отказался признавать свою вину и не стал подписывать соответствующего документа с подозрениями.