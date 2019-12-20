Чем сильнее падает рейтинг Зеленского, тем выше поддержка Медведчука, - Фомин

"Главная сенсация касается украинских политиков первой величины. С одной стороны, 2019 год стал поворотным, потому что в результате победы Зеленского и "слуг народа" к власти пришло множество "новых лиц". Но рейтинг парадоксален - "фаст-фуд" политики уступили место в первой десятке таким тяжеловесам как Виктор Медведчук, Арсен Аваков и Петр Порошенко", - пишет политический обозреватель Александр Фомин.

Журналист отметил, что Зеленский считает именно Виктора Медведчука своим главным оппонентом.

"Занявший седьмое место Виктор Медведчук возглавляет политический и стратегический совет "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая показала второй результат на выборах в Верховную Раду. Сам президент Зеленский называет ОПЗЖ "партией Медведчука" и постоянно дает понять, что считает оппозиционного политика главным оппонентом "зеленой власти", - напомнил политический обозреватель.



По словам Фомина, именно это стало причиной обысков в офисе Медведчука.



"Вот почему в адрес Медведчука и его партии звучат угрозы, начиная с самого президента Зеленского, сотрудники СБУ проводят обыски в офисе оппозиционного политика, а его соратники по "Оппозиционной платформе" подвергаются преследованиям со стороны власти", - сказал он.



Фомин добавил, что рейтинг Медведчука повышается пропорционально падению рейтинга Зеленского и новой власти.



"Глава политсовета ОПЗЖ сегодня представляет угрозу для Зеленского & Co, потому что именно он формулирует оппозиционную политическую повестку – и по вопросу коммунальных тарифов, и по вопросу земли, и закона о языке, и мира на Донбассе. Поэтому украинцы, которые все сильнее разочаровываются в "слугах народа", переходят в лагерь сторонников Медведчука. Вот и получается, что чем сильнее падает рейтинг Зеленского и "слуг народа", тем больше увеличивается поддержка оппозиции и лично Медведчука", - резюмирует политический обозреватель.