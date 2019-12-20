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Дело Шеремета: Нацгвардия и полиция штурмовали зал суда, где слушалась апелляция Кузьменко

Апелляция Кузьменко в деле Шеремета была перенесена на 24 декабря

20 декабря 2019, 18:09
Автор:

• Мария Чиренко

Сотрудники Национальной гвардии и полиции штурмовали зал Апелляционного суда Киева, где рассматривалась жалоба на меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщает thebabel.

Заседание по апелляции Кузьменко было назначено на сегодня, 20 декабря. На заседании присутствовали ее сторонники, ветераны и волонтеры. Однако было принято решение перенести рассмотрение жалобы из-за неявки прокуроров. Кроме того, председательствующий судья заявил, что коллегия судей не успела ознакомиться с материалами дела. Также в суд не доставили главного подозреваемого Андрея Антоненко.

Адвокат обвиняемой Владислав Добош предлагал суду сделать перерыв на несколько часов для ознакомления с делом и прибытия прокуроров. Однако суд решил перенести заседание. 

Кузьменко отказалась покидать стеклянный бокс, который после переноса заседания заблокировали ее сторонники. Она заявила, что намерена остаться в боксе до 24 декабря. Позже полиция и бойцы Нацгвардии окружили бокс, взяли его штурмом и силой вывели оттуда Кузьменко и увели из зала под крики "Ганьба!".



Как сообщал сайт "Комментарии", 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Юлию Кузьменко по подозрению в убийстве Павла Шеремета до 8 февраля. 
Источник: https://thebabel.net/news/39904-ubiystvo-sheremeta-v-kieve-specnaz-shturmuet-zal-suda-chtoby-vyvesti-podozrevaemuyu-kuzmenko
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