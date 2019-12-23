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Медведчук способствовал освобождению десятков невинных украинцев, - Глузман

Украинский правозащитник, бывший политзаключённый и диссидент Семён Глузман рассказал, как Виктор Медведчук смог вытащить из тюрем более 10-ти невинных людей

сегодня, 16:09
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Как отметил Глузман в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK, Виктору Медведчуку удавалось освобождать людей еще в 2000-ых, когда он занимал должность Главы Администрации президента Леонида Кучмы. 

"Когда я еще занимался всем этим, главой администрации у господина Кучмы был Медведчук. Но благодаря Виктору Медведчуку нам удалось вытащить из тюрьмы порядка 10-ти невинных людей. Это были неправильные методы, он мне доверял просто. Я обращался через (третьих лиц - ред), я с ним не встречался для этого, у меня была возможность. И они там или рассматривали, или надавали, но это было ненормально для государства. Причем тут глава администрации? Но он спас людей. И они до сих пор ему благодарны", – подчеркнул Глузман.

Как сообщали члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" ранее, народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук освободил сотни военнопленных без содействия предыдущей и нынешней украинской власти.


Источник: https://youtu.be/btPV3j0e1GE
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