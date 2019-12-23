Медведчук способствовал освобождению десятков невинных украинцев, - Глузман

Как отметил Глузман в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK, Виктору Медведчуку удавалось освобождать людей еще в 2000-ых, когда он занимал должность Главы Администрации президента Леонида Кучмы.



"Когда я еще занимался всем этим, главой администрации у господина Кучмы был Медведчук. Но благодаря Виктору Медведчуку нам удалось вытащить из тюрьмы порядка 10-ти невинных людей. Это были неправильные методы, он мне доверял просто. Я обращался через (третьих лиц - ред), я с ним не встречался для этого, у меня была возможность. И они там или рассматривали, или надавали, но это было ненормально для государства. Причем тут глава администрации? Но он спас людей. И они до сих пор ему благодарны", – подчеркнул Глузман.

Как сообщали члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" ранее, народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук освободил сотни военнопленных без содействия предыдущей и нынешней украинской власти.



