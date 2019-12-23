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Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий

Статус УБД будут предоставлять добровольцам, согласно закону №2045-1

сегодня, 20:20
Автор:

• Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Ранее, 4 декабря, народные депутаты 329 голосами "за" проголосовали за законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции". Согласно этому закону, в нашей стране появится механизм для предоставления участника боевых действий добровольцами.

Участниками боевых действий в нашей стране будут считаться люди, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Ранее "Комментарии" писали ,что перед голосованием депутаты сообщили о планах внести отдельный законопроект о добровольцах ООС, поскольку принятый закон не регулирует их статус.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-podpisal-zakon-predostavlenii-statusa-1577120673.html
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