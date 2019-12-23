Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении
статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам. Об этом сообщает "РБК-Украина"
со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Ранее, 4 декабря, народные депутаты 329 голосами "за" проголосовали
за законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа
участников антитеррористической операции". Согласно этому закону, в нашей стране
появится механизм для предоставления участника боевых действий добровольцами.
Участниками боевых действий в нашей стране будут считаться люди, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы
или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной
целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по
совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической
операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения,
находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий,
во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел,
Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и
другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями
и правоохранительными органами.
Ранее "Комментарии" писали ,что перед голосованием депутаты сообщили о планах внести отдельный законопроект о добровольцах ООС, поскольку принятый закон не регулирует их статус.
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