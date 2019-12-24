«Экономия» на дорогах: СБУ объявила о подозрении мэру Коростышева

В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении городскому голове города Коростышев. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Так, председателя городского совета Ивана Кохана подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). По сообщению СБУ, мэр спровоцировал растрату средств из горбюджета, которые были предусмотрены для строительства автомобильных дорог. Общая сумма убытков составила 800 тыс грн. Так, глава города не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ по строительству автодорог, однако подписал коммерсантам соответствующие акты. Ряд экспертиз, которые инициировали правоохранители, установил нарушения.

Вчера, 23 декабря, Кохан получил подозрение. Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, дополнительно могут вынести штраф. Продолжается досудебное следствие.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директору сгоревшего колледжа в Одессе объявили о подозрении в халатности. В учебном заведении была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна.