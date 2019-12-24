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Рябошапка назвал дату открытия Офиса Генерального прокурора

Гепрокурор подписал приказ об открытии Офиса 2 января 2020 года

сегодня, 12:10
Автор:

• Екатерина Белоброва

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ, согласно которому анонсированное открытие Офиса Генпрокурора произойдет 2 января. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

"Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - указано в тексте документа, подписанного Рябошапкой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял о сроках и перспективах реформ в ведомстве под его руководством.

"В целом процесс будет очень длительным. Поскольку страна все-таки немаленькая. И 11 тысяч прокуроров, которые есть сегодня. После этого должен быть отбор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два", - заявил Рябошапка.

Генпрокуратура разработает во время реформы систему оценки качества работы прокуроров и нагрузки на них. Также проверят, как сотрудники прокуратуры выполняли свои обязанности.

По его словам, переформатируется орган, который будет осуществлять дисциплинарные производства в отношении прокуроров.


Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ryaboshapka-podpisal-prikaz-nachale-raboty-1577179239.html
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