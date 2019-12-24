Рябошапка назвал дату открытия Офиса Генерального прокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ, согласно которому анонсированное открытие Офиса Генпрокурора произойдет 2 января. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

"Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - указано в тексте документа, подписанного Рябошапкой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял о сроках и перспективах реформ в ведомстве под его руководством.

"В целом процесс будет очень длительным. Поскольку страна все-таки немаленькая. И 11 тысяч прокуроров, которые есть сегодня. После этого должен быть отбор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два", - заявил Рябошапка.



Генпрокуратура разработает во время реформы систему оценки качества работы прокуроров и нагрузки на них. Также проверят, как сотрудники прокуратуры выполняли свои обязанности.

По его словам, переформатируется орган, который будет осуществлять дисциплинарные производства в отношении прокуроров.



