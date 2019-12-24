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Глава Днепропетровской области оказался любимцем российских ТВ-шоу, - СМИ

Фото руководителя Днепропетровской области нашли на сайте киномоделей

сегодня, 12:24
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Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко еще недавно мечтал о карьере в шоу-бизнесе в России, пишет издание "Днепр. Инфо". Так, Бондаренко успешно принимал участие в программах для домохозяек и до сих пор присутствует в базе российских киномоделей. Так, на сайте базы указано, что Бондаренко - гражданин Украины, имеет научную степень, а еще готов сниматься в рекламе нижнего белья. Кроме того, там есть информация о том, что он увлекается спортом и танцами, но не пением.

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В полной мере таланты будущего губернатора можно оценить по ТВ-шоу "Давай поженимся", которое выходит на российском Первом канале.

Его ведущие назвали Александра "свеженьким, чистеньким и оптимистичным". Одна из ведущих характеризует его как "ласкового хохла, послушного и пластилинового". "Он легкий и понятливый. Не хочет покинуть Россию-Украину", - говорит один из участников программы.


В официальной биографии Бондаренко на сайте Днепропетровской ОГА данные о карьере в шоу-бизнесе отсутствуют.

Напомним, Александр Бондаренко был назначен главой областной администрации в сентябре 2019 года. Нового губернатора представил лично Владимир Зеленский, назвав Бондаренко "очень молодым человеком – подарком для города". Зеленский пообещал, что дает Бондаренко и другим главам ОГА срок до нового года. Если за это время они не проявят себя – будут смещены.

 

Источник: https://dnepr.info/news/davaj-pozhenimsya-i-gotov-snimatsya-v-bele-chem-otlichilsya-glava-dneproga-bondarenko
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