Глава Днепропетровской области оказался любимцем российских ТВ-шоу, - СМИ

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Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко еще недавно мечтал о карьере в шоу-бизнесе в России, пишет издание "Днепр. Инфо". Так, Бондаренко успешно принимал участие в программах для домохозяек и до сих пор присутствует в базе российских киномоделей. Так, на сайте базы указано, что Бондаренко - гражданин Украины, имеет научную степень, а еще готов сниматься в рекламе нижнего белья. Кроме того, там есть информация о том, что он увлекается спортом и танцами, но не пением.
В полной мере таланты будущего губернатора
можно оценить по ТВ-шоу "Давай поженимся", которое выходит на российском Первом
канале.
Его ведущие назвали Александра "свеженьким,
чистеньким и оптимистичным". Одна из ведущих характеризует его как "ласкового
хохла, послушного и пластилинового". "Он легкий и понятливый. Не хочет покинуть
Россию-Украину", - говорит один из участников программы.
В официальной биографии Бондаренко на сайте
Днепропетровской ОГА данные о карьере в шоу-бизнесе отсутствуют.
Напомним, Александр Бондаренко был назначен
главой областной администрации в сентябре 2019 года. Нового губернатора представил лично Владимир
Зеленский, назвав Бондаренко "очень молодым человеком – подарком для города".
Зеленский пообещал, что дает Бондаренко и другим главам ОГА срок до нового
года. Если за это время они не проявят себя – будут смещены.
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