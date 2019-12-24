Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Политолог назвал причины атак власти на Медведчука

Политолог Михаил Погребинский считает преследования главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардепа Виктора Медведчука со стороны власти попыткой украинского руководства доказать, что оно не является пророссийским

сегодня, 16:26
Автор:

• Комментарии

Эксперт отмечает, что некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского делают вид, что ненавидят все, якобы связанное с Россией.

"Эта публика из жанра "Я за идею, но за бабки". Таких людей в окружении Зеленского много", — отметил политолог.

По мнению Погребинского, именно эти люди убедили президента в том, что источником угрозы является Россия и поэтому якобы необходимо включить в состав правительства близких к американскому миллиардеру Джорджу Соросу людей. А в случае переговоров с другом президента РФ Владимиром Путиным Зеленский, по утверждению представителей своего окружения, якобы может потерять власть.

Политолог считает, что обыски и угрозы в адрес телеканалов являются показательными и свидетельствуют о попытке власти доказать свою борьбу с Россией.

В то же время Погребинский считает, что Украина может стать правовым государством, поскольку министр внутренних дел Арсен Аваков, по словам эксперта, уже начал борьбу с организованными преступными группами.

Источник: https://ukraina.ru/news/20191221/1026112910.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...