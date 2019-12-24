Политолог назвал причины атак власти на Медведчука

Эксперт отмечает, что некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского делают вид, что ненавидят все, якобы связанное с Россией.



"Эта публика из жанра "Я за идею, но за бабки". Таких людей в окружении Зеленского много", — отметил политолог.



По мнению Погребинского, именно эти люди убедили президента в том, что источником угрозы является Россия и поэтому якобы необходимо включить в состав правительства близких к американскому миллиардеру Джорджу Соросу людей. А в случае переговоров с другом президента РФ Владимиром Путиным Зеленский, по утверждению представителей своего окружения, якобы может потерять власть.



Политолог считает, что обыски и угрозы в адрес телеканалов являются показательными и свидетельствуют о попытке власти доказать свою борьбу с Россией.



В то же время Погребинский считает, что Украина может стать правовым государством, поскольку министр внутренних дел Арсен Аваков, по словам эксперта, уже начал борьбу с организованными преступными группами.