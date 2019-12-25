Юлия Кузьменко подала иск против Арсена Авакова

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала иск против Министерства внутренних дел и главы ведомства Арсена Авакова. Об этом свидетельствуют данные портала "Судебная власть Украины", а также об этом рассказал адвокат Кузьменко Владислав Добош, передает "Украинская правда".



Согласно данным сайта, иск подан против МВД, третьими лицами выступают Аваков и телерадиокомпания "Украина" и касается он защиты чести, достоинства и деловой репутации. Известно, что иск подан 23 декабря, состав суда также уже назначен.

Судьей в деле автораспределением назначен Сергей Вовк. Этот же судья вынес Кузьменко решение об избрании меры пресечения для нее в виде содержания под стражей.

Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря Печерский районный суд города Киева принял решение оставить под стражей до 8 февраля 2020 года подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета медика и волонтера Юлию Кузьменко. Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом убийства Шеремета.