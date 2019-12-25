Юлия Кузьменко подала иск против Арсена Авакова

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Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко
подала иск против Министерства внутренних дел и главы ведомства Арсена Авакова.
Об этом свидетельствуют данные портала "Судебная власть Украины", а также об
этом рассказал адвокат Кузьменко Владислав Добош, передает "Украинская правда".
Согласно данным сайта, иск подан против МВД, третьими лицами
выступают Аваков и телерадиокомпания "Украина" и касается он защиты чести,
достоинства и деловой репутации. Известно, что иск подан 23 декабря, состав
суда также уже назначен.
Судьей в деле автораспределением назначен Сергей Вовк. Этот же
судья вынес Кузьменко решение об избрании меры пресечения для нее в виде
содержания под стражей.
Ранее "Комментарии"
писали, что 13 декабря Печерский районный суд города Киева принял решение оставить
под стражей до 8 февраля 2020 года подозреваемую в убийстве журналиста
Павла Шеремета медика и волонтера Юлию Кузьменко. Также мы писали, что министр
внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом
убийства Шеремета.
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