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ОПЗЖ: "Уголовное преследование Рабиновича – это месть власти за его принципиальную позицию в борьбе против преступных реформ"

Разрешение на прослушивание телефона жены Вадима Рабиновича в ОПЗЖ назвали попыткой психологического давления

сегодня, 12:41
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В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что все представители правоохранительных органов, выполняющие политические заказы власти, рано или поздно ответят перед законом и понесут уголовную ответственность. Так прокомментировали в ОПЗЖ возбуждение уголовного дела против одного из лидеров оппозиционной политсилы ‒ Вадима Рабиновича.

ткрытие уголовного дела – это месть за принципиальную позицию Рабиновича в борьбе против преступной распродажи украинских земель, а также против тарифного геноцида, тотальной коррупции и безответственности власти в деле установления мира на Востоке Украины", - подчеркнули в ОПЗЖ.

На официальном сайте партии говорится, что дело против Рабиновича является частью общей системы "произвола и давления на оппозицию". В ОПЗЖ также отметили: "Особый цинизм проявляется в том, что ведется преследование человека, который ни дня в своей жизни не занимал должностей в исполнительной власти".

Кроме того, партия прокомментировала также выдачу разрешения на прослушивание телефона жены Вадима Рабиновича.

"Это не что иное, как попытка психологического давления и фактического террора со стороны государства, который является закономерным результатом правовой безграмотности и моральной деградации власти", - говорится в заявлении.

Напомним, Вадим Рабинович заявил об открытии против него уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро из-за якобы бесплатного пользования некой дачей в 2015 году.

Источник: http://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/ugolovnoe_presledovanie_rabinovicha_i_chlenov_ego_semi_nachato_po_politicheskomu_zakazu_vlasti_zelenskogo.html
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