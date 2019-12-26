ОПЗЖ: "Уголовное преследование Рабиновича – это месть власти за его принципиальную позицию в борьбе против преступных реформ"

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В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что все представители правоохранительных органов, выполняющие политические заказы власти, рано или поздно ответят перед законом и понесут уголовную ответственность. Так прокомментировали в ОПЗЖ возбуждение уголовного дела против одного из лидеров оппозиционной политсилы ‒ Вадима Рабиновича.
"Открытие
уголовного дела – это месть за принципиальную позицию Рабиновича в борьбе
против преступной распродажи украинских земель, а также против тарифного
геноцида, тотальной коррупции и безответственности власти в деле установления
мира на Востоке Украины", - подчеркнули в ОПЗЖ.
На официальном сайте
партии говорится, что дело против Рабиновича является частью общей
системы "произвола и давления на оппозицию". В
ОПЗЖ также отметили: "Особый цинизм проявляется в том, что ведется преследование
человека, который ни дня в своей жизни не занимал должностей в исполнительной
власти".
Кроме того, партия прокомментировала также
выдачу
разрешения на прослушивание телефона жены Вадима Рабиновича.
"Это не что иное, как
попытка психологического давления и фактического террора со стороны
государства, который является закономерным результатом правовой безграмотности
и моральной деградации власти", - говорится в заявлении.
Напомним, Вадим Рабинович заявил об открытии против него уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро из-за якобы бесплатного пользования некой дачей в 2015 году.
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