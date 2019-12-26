Инициатива Медведчука о межпарламентском диалоге с РФ полезна для Украины, - Кацман

Предложение председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога в "нормандском формате" приведет к миру в Украине. Об этом сообщил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

Журналист уверен: предложенный Виктором Медведчуком межпарламентский диалог станет хорошей дорогой для достижения мира в Украине.

"Так напортачили за эти пять лет с разных сторон, что надо теперь зализывать эти раны, надо заглаживать эти вмятости. Над этим надо работать. Надо понять, что от риторики войны, от риторики нагнетания ненависти, от того, чтобы друг на друга натравливать, пора переходить уже к мирной риторике, к диалогу, компромиссу. Я очень надеюсь, что до конца года обменяемся пленными это будет тропа к миру. Заработает эта площадка диалога на парламентском уровне – это еще один шаг к миру. Любые дороги, которые ведут к миру нужны, любые дороги, которые ведут к раздору не нужны", – отметил Кацман.

Эксперт также подчеркнул, что диалог формата "Украина-Россия-Германия-Франция" уже в ближайшее время сможет продемонстрировать свою эффективность и результативность.

"Медведчук представляет вторую по силе политическую партию в стране. Она на выборах стала второй и фракция у нее вторая по влиянию, скажем так, на юго-востоке, в центре Украины она находится среди лидеров. И конечно, диалог, который начинает эта партия, будет очень полезным, очень нужным, потому что любой диалог ведет к миру. Переговоры ведут к миру. Компромиссы ведут к миру", – отметил он.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук возглавил Межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".



