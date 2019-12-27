Власть не понимает тенденций: эксперты дали прогноз по Украине на 2020 год

Под новый год принято делать прогнозы. Издание "Комментарии" попросило экспертов спрогнозировать, какие провалы и прорывы возможны в Украине в 2020 году.



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Политический аналитик Александр Солонько, говоря о провалах-2020, не исключил, что таким может быть подтверждение нежизнеспособности политики нынешней власти по Донбассу.



"Мы понимаем, что российская сторона не заинтересована в том, чтобы вернуть Украине контроль над границей. Так что РФ будет в дальнейшем маневрировать и хитрить, чтобы не допустить какой-то ясности в этом вопросе. Становиться всё более ясно, что "реинтеграция" как ее подает Офис президента Украины - это фейк, мыльный пузырь и не более", - уверен аналитик.



Провалом, по мнению Александра Солонько, будет и укрепление позиций откровенно пророссийских сил в некоторых регионах как результат местных выборов-2020.



"Для Офиса президента провалом может стать Киев, где представители действующей власти рискуют не победить на выборах мэра", - предполагает эксперт.



Последние показатели падения промышленности и недовыполнение доходов госбюджета наталкивают аналитика на мысль, что в 2020 году Украину может ожидать углубление экономических проблем и полный провал экономической политики властей.



"На этом фоне будет усиливаться желание продать как можно больше стратегических ресурсов (земля, предприятия) на фоне неспособности создавать валовой доход", - подчеркивает Солонько.



По словам эксперта, провалом станет и возможное назначение министра внутренних дел Арсена Авакова главой правительства.



"Это будет опровержение концепции обновления власти - и может загнать страну в серьезный политический кризис", - предостерегает эксперт.



Среди возможных прорывов (позитивов) Александр Солонько называет:



- активизацию внешней политики Украины с целью ослабления позиции России, в том числе, на энергетическом рынке (дальнейшее создание проблем для "Северного потока-2" и т.д.);



- если хваленая реорганизация налоговой и таможни даст результат (хоть в 2019 году их работа была весьма противоречива);



- отстранение от влияния на решения олигархических групп и освобождение от должностей в государственных структурах людей, имеющих сомнительную репутацию (например, Авакова, который провалил реформу полиции, и к которому куча вопросов по поводу резонансных дел);



- возможные приговоры для топ-коррупционеров (но - обоснованные, а не политические).



ЗЕкономика и "добрый царь"

Политический эксперт Богдан Мирошников не видит особых возможностей для прорывов.



"Ну, разве что мы получим очередную партию военной помощи от союзников, возможно, сохраним безвиз и не скатимся в дефолт. Это будет реальным достижением", - считает Мирошников.



Среди потенциальных опасностей (провалов) эксперт называет рост курса доллара (уже весной) и дыры в бюджете.



"Из-за низкого курса доллара экспортеры не заработали, а многие потерпели убытки. Вангую, что весной курс спустят обратно, чтобы дать заработать экспортерам. Но эти курсовые качели, ОВГЗ в гривне, огромные платежи по долгам Януковича-Тимошенко приведут к резкому росту курса доллара. Цены также поползут вверх - нет сдерживающих факторов в виде конкуренции, свободной экономики и стабильного курса валют", - считает Мирошников.



Эксперт считает, что рейтинг власти продолжит падать на фоне экономической политики власти.



"Есть ЗЕкономика, которая основана на оголтелом популизме, падающих рейтингах и образе "доброго царя". Пока "зеленая" команда не поняла, что падение рейтинга не остановить. Этот процесс необратим. Не нужно было заигрывать с настолько разношерстным электоратом", - убежден Мирошников.



Стабилизец

Политолог Никита Трачук считает, что 2020 год во многом продолжит тренды 2019.



"Речь о продолжении выстраивания архитектуры новой власти, постепенной демилитаризации (но не окончания) конфликта в Донбассе, снижении военной риторики внутри страны, а также - четкому следованию политической линии Порошенко на внешнем уровне (сотрудничество с ЕС, НАТО и США), но - с осторожной оттепелью в отношениях с РФ, и продолжением умеренной стабилизации в экономическом плане", - прогнозирует эксперт.



Анализируя состояние Украины на данный момент, Трачук не видит особых возможностей для каких-либо прорывов в 2020 году (по вопросам войны и мира, экономике, etc), равно как предпосылок для серьезных провалов.



"Окно возможностей по политическому решению конфликта на Востоке уже начинает закрываться, и можно с высокой долей вероятности сказать, что решен он в ближайшее время не будет, - продолжает политолог. - Экономическая ситуация (огромные долги, зависимость от МВФ, пирамида ОВГЗ и падение производства) также не имеет никаких предпосылок к резкому улучшению (впрочем, и к ухудшению тоже)".



Резюмируя, Трачук отмечает, что 2020 год, вероятнее всего, станет главным для Зеленского и всей новой власти.



"Очарование, вызванное избирательной эйфорией, покинет людей окончательно, и действия властей начнут оцениваться рационально и жестко. В 2020 году мы увидим, каков же реальный Зеленский - и какова его реальная поддержка в стране, - уверен эксперт. - Политически год будет непростым (ожидаются местные выборы), да и оппоненты власти не преминут при каждом удобном случае устроить скандал в парламенте или вывести людей на улицу. Тем не менее, пока у Зеленского и "Слуг" высокие рейтинги, я не прогнозирую по-настоящему серьезного противодействия со стороны оппозиции".



Трачук уверен, что революций, обострений на фронте и дефолта также не будет.



"2020 год станет годом эдакого "стабилизеца", когда жить в стране хуже в целом не станет, однако и серьезного улучшения качества жизни также не произойдет", - резюмировал он.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее аналитики JP Morgan дали прогноз роста экономики Украины в 2020 году.

