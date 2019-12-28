Политолог Ирина Тиран: "Медведчук создал новый фактор международной политики"

Политический эксперт Ирина Тиран считает, что в международной политике появился новый фактор. Так Тиран оценила инициативу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука создать объединение "Межпарламентский диалог ради мира: Украина-Россия-Франция-ФРГ", о чем политик сообщил во время разговора с Владимиром Путиным на встрече президентов стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Медведчук создал еще один фактор международной политики", - так оценила эту инициативу политический эксперт.

По словам Ирины Тиран, межпарламентский диалог Украина - Россия - Франция - ФРГ будет способствовать мирному урегулированию на Донбассе.

"Потому что международные диалоги, диалоги ради мира создавались на разных уровнях - на уровне президентов и т.д. А сейчас создали диалог ради мира на межфракционном уровне. И я думаю, что это должно способствовать тому, чтобы активнее выполнялись "Минские соглашения" и за этим следили парламенты четырех стран", - пояснила эксперт.

"Этот межпарламентский диалог должен ускорить процессы, направленные на мир в Украине", - резюмировала Ирина Тиран.

В то же время, Тиран негативно оценила идею украинской власти ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией.

"Знаете, очень много факторов, которые не совмещаются друг с другом. С одной стороны, власть говорит, что она настроена на диалог, а другой рукой отталкивает тех людей, кто реально может осуществлять этот диалог - на государственном, высоком уровне", - подчеркнула эксперт.

Ирина Тиран подчеркнула, что, кроме президента Зеленского, единственный украинский политик, кто находится на прямом контакте с Владимиром Путиным - это Виктор Медведчук.

"Среди украинских политиков, кто может напрямую общаться с Путиным, кроме Зеленского, который встречался с ним только на "нормандском формате", можно назвать только Виктора Медведчука", - резюмировала политический эксперт Ирина Тиран.