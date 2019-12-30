Юрий Левченко мог уйти из "Свободы" в поиске больших денег, - СМИ

Причиной ухода бывшего нардепа Юрия Левченко из ВО "Свобода" могли стать финансовые амбиции политика. Об этом пишет издание "Голос".

Журналисты напомнили, что в 2019 году Левченко сначала проиграл парламентские выборы на своем 223-м округе, уступив мандат "слуге народа" Людмиле Буймистер, а затем не нашел взаимопонимания с Олегом Тягнибоком и ушел из "Свободы", членом которой был 11 лет.

По информации "Голоса", Левченко якобы не устраивала сугубо идейная политическая работа и он требовал стабильный доход. Это, в свою очередь, не устроила руководителей "Свободы", которые указали экс-нардепу на дверь.

"В отместку за это Левченко развалил фракцию "Свободы" в Киевсовете руками своих преданных сторонников", - сказано в материале.

Журналисты "Голоса" отмечают, что на сегодняшний день Юрий Левченко официальной безработный, а на жизнь он якобы зарабатывает проведением акций протеста на заказ и другими методами.

"По словам одного из конкурента Левченко по 223 округу, который тоже не прошел в Раду, это 100%-ная правда, что экс-свободовец наживается на создании неудобств застройщикам Киева. А "работает" он по проторенной схеме: подстрекательство местных жителей, запугивание их тотальной застройкой, разгон "зрады" в соцсетях, митинги "несогласных", пригон радикальных титушек на объекты строительства. Странно, почему такой бурной деятельностью Левченко до сих пор не заинтересовались правоохранители", - говорится в статье.

По данным "Голоса", сейчас экс-нардеп планирует создать собственную партию и попытать счастье на местных выборах. Именно это, считают журналисты, вынуждает его вести активную деятельность.

В материале отмечается, что Левченко вместе с супругой Татьяной Максименко, которая давно работала в Управлении делами Аппарата Верховной Рады, за 2018 год заработали 493 тыс. грн. При этом у супругов, согласно декларации, есть крупные земельные участки в Виннице 663 м кв. и 881 м кв., квартиры в Киеве 35,2 м кв. и 42,6 м кв., и еще одна квартира в столице в 45 м кв., которая находится в совместной собственности. Кроме этого, у семьи Левченко есть земельные участки в 1200 м кв. и 1000 м кв. в Вышгородском районе Киевщины и жилой дом в Виннице 63,3 м кв.