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Названа главная задача правительства на 2020 год

Гончарук рассказал о планах по строительству дорог

сегодня, 09:36
Автор:

• Наталья Шевченко

Главной задачей на следующий год является строительство дорог в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, в 2020 году нужно построить четыре тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше, это не предел, и все зависит от того, получится ли привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в том числе с международными деньгами.

Также он рассказал, что у правительства, еще есть несколько "амбициозных проектов", среди которых запорожский мост, который "на особом счету" и о строительстве новой трассы от Киева до Днепра.


 "Дорогами нужно сшить страну", - сказал Гончарук, отметив, что это задача №1 на следующий год.

Ранее "Комментарии" писали, что под Николаевом ямы на дорогах заделали матрасами. Вероятнее всего, инициатива принадлежит местным жителям, которые ежедневно бьют свои машины.


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Источник: https://comments.ua/
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