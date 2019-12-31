Названа главная задача правительства на 2020 год

Главной задачей на следующий год является строительство дорог в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, в 2020 году нужно построить четыре тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше, это не предел, и все зависит от того, получится ли привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в том числе с международными деньгами.

Также он рассказал, что у правительства, еще есть несколько "амбициозных проектов", среди которых запорожский мост, который "на особом счету" и о строительстве новой трассы от Киева до Днепра.





"Дорогами нужно сшить страну", - сказал Гончарук, отметив, что это задача №1 на следующий год.

Ранее "Комментарии" писали, что под Николаевом ямы на дорогах заделали матрасами. Вероятнее всего, инициатива принадлежит местным жителям, которые ежедневно бьют свои машины.





