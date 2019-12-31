Названа главная задача правительства на 2020 год

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Главной задачей на следующий год является строительство
дорог в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал премьер-министр Украины
Алексей Гончарук.
По его словам, в 2020 году нужно построить четыре тысячи
километров дорог, хотя можно сделать и больше, это не предел, и все зависит от
того, получится ли привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в том
числе с международными деньгами.
Также он рассказал, что у правительства, еще есть несколько "амбициозных проектов", среди которых запорожский мост, который "на особом счету" и о строительстве новой трассы от Киева до Днепра.
"Дорогами нужно сшить страну", - сказал Гончарук, отметив, что это задача №1 на следующий год.
Ранее "Комментарии" писали, что под Николаевом ямы на дорогах заделали матрасами. Вероятнее всего, инициатива принадлежит местным жителям, которые ежедневно бьют свои машины.
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