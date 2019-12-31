Зеленского просят ввести лицензию на разрешение быть родителями

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция о введении обязательной лицензии на рождение детей. Согласно петиции, предлагается ввести обязательную лицензию будущие родители должны будут объяснить мотивы рождения ребенка, иметь средний достаток, пройти медицинскую комиссию.

Кроме того, желающие стать родителями должны будут провериться у нарколога, психиатра, у них не должно быть наследственных заболеваний.

“Желающие родитель ребенка должны иметь материальное положение минимум на среднем уровне. У ребенка должно быть отдельное жилье с не менее 2 комнатами, а также бюджет не позже 14 лет. Имуществом ребенок сможет распоряжаться самостоятельно”, - говорится в петиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вступил в силу закон о передаче 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет".

Также мы писали о том, что исследователи из Университета Кардиффа пришли к выводу, что дети, родившиеся зимой и осенью, имеют больше шансов на развитие психических расстройств.

Согласно новому исследованию, "зимние" дети больше могут подвергаться депрессии из-за стрессового гормона кортизола, уровень которого повышается в женском организме во время родов в холодный период.







