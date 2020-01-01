"Настучи" на коррупционера – получи 12 млн гривен: вступил в силу закон

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С сегодняшнего дня выплата обличителю коррупции за информацию в правоохранительные органы не будет превышать 12,5 млн гривен. Сегодня закон вступил в силу.
Тот, кто раскроет взятку или будет нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц (с 1 декабря это 2102 гривен), то есть фактически превышает 10 млн гривен - есть определенная оплата.
Размер вознаграждения определяет суд в пределах 10% от взятки или нанесенного ущерба. В то же время выплата за донос не будет выше 3000 минимальных заработных плат - 12,5 млн гривен.
Кроме всего прочего, этот закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупции, если они оказались ложными. Говорить о взятка, можно будет анонимно, никто не узнает, однако все будет рассматриваться, если они касаются конкретного человека, а также содержат данные, которые могут быть проверены.
Как сообщало издание "Комментарии" почти 24 тыс.коррупционеров в Украине могут вернуться на государственную службу, поскольку
реестр коррупционеров закрыт. Об этом сообщается на сайте сервиса мониторинга
регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от
рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot.
"Начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров
публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Последний раз данные
обновлялись 25 июня 2019 года"
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