Генпрокуратуры в Украине больше нет: сегодня начал работу Офис генпрокурора

С сегодняшнего дня в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который создан в рамках реформы вместо Генеральной прокуратуры Украины. Такую дату утвердил приказ №351 от 23 декабря 2019 года, опубликованный в газете "Голос Украины" с подписью генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Закон о реформе органов прокуратуры предусматривает, что генпрокурор имеет право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Кроме того, отныне ликвидируются военные прокуратуры, однако по необходимости генпрокурор сможет создавать специализированные прокуратуры. Общий прокурорский штат уменьшен на 5 тыс (с 15 тыс до 10), зарплата повышена с 12 до 15 прожиточных минимумов, а размер премии прокурора ограничен до 25%. Временно, до 1 сентября 2021 года, остановлена работа квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Одна из главных задач реформы органов прокуратуры – переаттестация, что также прописано в законе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГПУ объявила итоги второго этапа переаттестации прокуроров. Так, после тестирования к третьему этапу допустили 96% прокуроров.