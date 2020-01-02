Генпрокуратуры в Украине больше нет: сегодня начал работу Офис генпрокурора

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С сегодняшнего дня в Украине начал работу Офис генерального прокурора,
который создан в рамках реформы вместо Генеральной прокуратуры Украины. Такую дату
утвердил приказ №351 от 23 декабря 2019 года, опубликованный в газете "Голос
Украины" с подписью генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Закон о реформе органов прокуратуры предусматривает, что генпрокурор
имеет право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Кроме
того, отныне ликвидируются военные прокуратуры, однако по необходимости
генпрокурор сможет создавать специализированные прокуратуры. Общий
прокурорский штат уменьшен на 5 тыс (с 15 тыс до 10), зарплата повышена с 12
до 15 прожиточных минимумов, а размер премии прокурора ограничен до 25%. Временно,
до 1 сентября 2021 года, остановлена работа квалификационно-дисциплинарной комиссии
прокуроров. Одна из главных задач реформы органов прокуратуры – переаттестация,
что также прописано в законе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГПУ объявила
итоги второго этапа переаттестации прокуроров. Так, после тестирования к
третьему этапу допустили 96% прокуроров.
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