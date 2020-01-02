В Украине только половина граждан читают книги

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В конце
прошлого года большинство украинцев
(57%) практически не читали книг. Об этом стало известно по результатам опроса
Research & Branding Group.
Отмечается,
что к числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43%
респондентов, в то же время, склонность украинцев к чтению книг в определенной
мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. По результатам опроса выяснилось, что книги
чаще читают женщины: соответственно, 47% против 38%.
Наконец, среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).
Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.
Как ранее сообщали "Комментарии", во Львове на форуме издателей названы победители конкурса "Лучшая книга Форума – 2017". Жюри решило не присуждать Гран-при, объяснив это тем, что хороших книг было много.
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