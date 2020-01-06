"Корреспондент" в своем рейтинге "топ-100 самых влиятельных" занижает позиции некоторых политиков, - Мулык

Авторы рейтинга "топ-100 самых влиятельных" журнала "Корреспондент" занизили рейтинги некоторых политиков. "И, наоборот, ряд фигур получили "завышенные оценки", - пишет на сайте "Корреспондент" конфликтолог Владимир Мулык.



Например, Мулык не соглашается, что олигарх Игорь Коломойский сегодня второй по влиянию. По словам Мулыка, это просто самореклама, которая не отвечает реальному положению дел.



"Хотя это чересчур завышенная оценка – причем не его реального влияния, а самопиара в стиле "сам себя не похвалишь – никто не похвалит".

Мулык напоминает, что Коломойского проблемы с США, где идут слушания в канцлерском суде штата Делавэр по делу "Приватбанк против Коломойского & C", по обвинению в мошенничестве на $674,53 миллиона.

"А еще вплоть до недавнего времени Коломойский пытался установить контакты с руководством РФ, но прекратил после того как из Кремля публично дали понять, что никто с ним не будет даже разговаривать", - добавил он.

В то же время, подчеркивает Мулык, авторы рейтинга несколько занижают позиции Виктора Медведчука.

"А вот 7 позиция Виктора Медведчука выглядит откровенно заниженной. Все, кто причастен к высшим сферам, в курсе, что Медведчук на самом деле никуда и не уходил из первого эшелона украинской политики, стабильно присутствуя в топ-10 самых влиятельных. Разве что политик не стремился любой ценой "засветиться" в СМИ", - поясняет автор.

Мулык аргументирует, что в 2019 году Виктор Медведчук провел в Верховную Раду вторую по численности фракцию "Оппозиционной платформы - За жизнь", он также остается единственным украинским политиком, который напрямую общается с Путиным.

"В 2019 году сработал стратегический план Медведчука – и в Верховной Раде появилась вторая по численности фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кроме того, глава политсовета "Оппозиционной платформы" продолжает оставаться единственным из топ-политиков, кто напрямую постоянно общается с Владимиром Путиным", - приводит аргументы конфликтолог.

"А присутствие Виктора Медведчука на декабрьской встрече глав государств и правительств СНГ в Санкт-Петербурге знающие люди расшифровали как четкий сигнал, кто сегодня решает вопросы на президентском уровне на просторах бывшего СССР", - добавил он.

Владимир Мулык считает, что Медведчук должен присутствовать в топ-5 самых влиятельных, тогда можно будет говорить, что рейтинг "Корреспондента" близок к истине.

"Поэтому, когда "Корреспондент" поместит Медведчука в топ-5 самых влиятельных, он будет ближе к истине", - приходит к выводу конфликтолог Владимир Мулык.