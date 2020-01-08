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Большинство освобожденных из ОРДЛО украинцев вернулись домой благодаря Медведчуку, - журналист

Масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «306 на 74», который состоялся в 2017 году, смог произойти только благодаря усилиям главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука

сегодня, 15:04
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Как отмечает  журналист Андрей Павловский,  в 2014–2017 годах в Украину смогли вернуться 3221 удерживаемое лицо, из которых 1571 сотрудник силовых структур, 69 бойцов добробатов, 1581 гражданское лицо, в частности, 40 волонтеров и 28 журналистов. Но из плена ОРДЛО с 7 мая 2014 года по 31 декабря 2019-го было освобождено только 925 человек.

Павловский также обратил внимание, что в июне 2019 года Медведчук смог договориться об освобождении украинцев Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяинова и Эдуарда Михеева, которые удерживались в ОРДЛО.

По словам журналиста, эти цифры свидетельствуют о том, что предыдущее руководство Украины преувеличивало свои достижения в вопросе обмена пленными, в том числе и за счет исчезнувших лиц.

"Остальные 2 с хвостиком тысячи – это исчезнувшие, а затем найденные лица. Например, кто-то пропал на несколько дней, а потом нашелся. К плену в ОРДЛО они отношения не имеют. Зато скрасили статистику", – резюмировал Павловский. 

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией по формуле "35 на 35" в сентябре 2019 года является результатом проявления политической воли президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Источник: https://znaj.ua/ru/politics/287824-medvedchuk-dopomig-bilshosti-zvilnenih-ukrajinciv-povernutisya-dodomu
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