Большинство освобожденных из ОРДЛО украинцев вернулись домой благодаря Медведчуку, - журналист

Как отмечает журналист Андрей Павловский, в 2014–2017 годах в Украину смогли вернуться 3221 удерживаемое лицо, из которых 1571 сотрудник силовых структур, 69 бойцов добробатов, 1581 гражданское лицо, в частности, 40 волонтеров и 28 журналистов. Но из плена ОРДЛО с 7 мая 2014 года по 31 декабря 2019-го было освобождено только 925 человек.



Павловский также обратил внимание, что в июне 2019 года Медведчук смог договориться об освобождении украинцев Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяинова и Эдуарда Михеева, которые удерживались в ОРДЛО.

По словам журналиста, эти цифры свидетельствуют о том, что предыдущее руководство Украины преувеличивало свои достижения в вопросе обмена пленными, в том числе и за счет исчезнувших лиц.

"Остальные 2 с хвостиком тысячи – это исчезнувшие, а затем найденные лица. Например, кто-то пропал на несколько дней, а потом нашелся. К плену в ОРДЛО они отношения не имеют. Зато скрасили статистику", – резюмировал Павловский.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией по формуле "35 на 35" в сентябре 2019 года является результатом проявления политической воли президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.