Виктор Медведчук повлиял на расстановку сил среди олигархов, - эксперт

По итогам 2019 года серьезно изменилась расстановка сил среди украинских олигархов, пишет в своей колонке "2019: Успехи и провалы украинской олигархии" на сайте "Корреспондент" журналист Николай Васильковский.



"По итогам "года выборов" - когда Украина в 2019 выбирала и президента, и депутатов Верховной Рады – влияние олигархов на украинскую политику серьезно изменилось. Наибольшую роль в том, что расстановка сил среди топ-игроков изменилась, сыграли такие фигуры как Владимир Зеленский и Виктор Медведчук", - поясняет журналист.

Васильковский обращает внимание, что такие олигархи как Ринат Ахметов и Вадим Новинский по итогам 2019 года остались без политического представительства во власти.

"А в целом статистика свидетельствует, что украинская металлургия входит в "черную полосу". И в этой ситуации Ахметов и Новинский остались еще и без политического прикрытия. Все политические инвестиции олигархов пошли прахом. Сначала Порошенко не смог переизбраться в президенты, а новая администрация во главе с Зеленским аннулировала формулы "Роттердам+" и "Дюссельдорф+", приносившие баснословные прибыли компаниям Ахметова", - напоминает автор.

Николай Васильковский подчеркивает, что проекты "Оппозиционный блок" и партия Ляшко, которые ассоциируют с Ахметовым и Новинским, проиграли, поэтому на оппозиционном поле сегодня доминирует "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"А на парламентских выборах в июле 2019 года Виктор Медведчук устроил Ахметову настоящий политический "Сталинград", - описывает ситуацию журналист.

"И совместный проект Ахметова-Новинского-Коломойского под названием "Оппозиционный блок" с Евгением Мураевым как №1 списка, и Радикальная партия Олега Ляшко проиграли выборы, поэтому на оппозиционном поле сегодня доминирует "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука", - приходит к выводу журналист Николай Васильковский.