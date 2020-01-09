Многие евродепутаты поддержали позицию Медведчука, - европейские СМИ

Речь идет, прежде всего, о позиции по установлению мира на Донбассе и улучшения уровня жизни населения Украины, отмечает издание Stories from Wales.



Одним из ключевых сторонников Медведчука в Европарламенте, как утверждают журналисты, является депутат от Уэльса Натан Гилл.

Так, евродепутат неоднократно публично поддерживал оппозиционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, на которых власть оказывает давление. В связи с данной ситуацией вокруг телеканалов Натан Гилл вошел в Международные редакционные советы каналов "112 Украина" и NewsOne.

"23 октября 2018 года, спустя всего несколько дней после того, как Верховная Рада призвала к санкциям в отношении NewsOne и "112 Украина", валлийский депутат Натан Гилл вступил в схватку в защиту Виктора Медведчука и украинских телеканалов. Он задал письменный вопрос Высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини", – отметили авторы материала.

Журналисты также подчеркнули, что Гилл зарекомендовал себя как защитник свободы слова, прав человека и прав меньшинств в Украине.



Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неоднократно обвинял действующую власть в давлении на независимые СМИ.

