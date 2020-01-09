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Главная / Украина / Многие евродепутаты поддержали позицию Медведчука, - европейские СМИ
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Многие евродепутаты поддержали позицию Медведчука, - европейские СМИ

Многие депутаты Европейского парламента поддерживают позицию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука

сегодня, 15:00
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Речь идет, прежде всего, о позиции по установлению мира на Донбассе и улучшения уровня жизни населения Украины, отмечает издание  Stories from Wales.

Одним из ключевых сторонников Медведчука в Европарламенте, как утверждают журналисты, является депутат от Уэльса Натан Гилл.

Так, евродепутат неоднократно публично поддерживал оппозиционные телеканалы  "112 Украина", NewsOne и ZIK, на которых власть оказывает давление. В связи с данной ситуацией вокруг телеканалов Натан Гилл вошел в Международные редакционные советы каналов  "112 Украина" и NewsOne.

"23 октября 2018 года, спустя всего несколько дней после того, как Верховная Рада призвала к санкциям в отношении NewsOne и "112 Украина", валлийский депутат Натан Гилл вступил в схватку в защиту Виктора Медведчука и украинских телеканалов. Он задал письменный вопрос Высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини", – отметили авторы материала.

Журналисты также подчеркнули, что Гилл зарекомендовал себя как защитник свободы слова, прав человека и прав меньшинств в Украине.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неоднократно обвинял действующую власть в давлении на независимые СМИ.

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Источник: https://golos.ua/i/727317
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