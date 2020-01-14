Луганский губернатор поблагодарил Кабмин за 3 млрд грн на ремонт дорог

Гайдай в своем видеообращении поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука, его советника Юрия Голика и главу Укравтодора Александра Кубракова также за выделение около 200 млн грн на ремонт участка трассы государственного значения в Лисичанске.



"Я хотел бы поблагодарить Александра Кубракова, Юрия Голика и самого премьера Алексея Гончарука за то, что в этом году мы получим фантастическую сумму на ремонт дорог Луганской области", - сказал глава Луганщины.



По словам Гайдая, решение о выделении дополнительно 200 млн гривен на ремонт участка трассы в районе Лисичанска протяженностью 14 км было принято после рабочей встречи Гайдая с Гончаруком, Голиком и Кубраковым.

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