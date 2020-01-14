Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Скандальный чиновник Густелев рвется ко власти в столице, - СМИ
НОВОСТИ Все новости

Скандальный чиновник Густелев рвется ко власти в столице, - СМИ

Глава "Киевавтодора" хочет стать заммэра Киева

сегодня, 13:10
Автор:

• Комментарии

Глава "Киевавтодора" Александр Густелев, который ранее был фигурантом нескольких уголовных производств, собирается занять кресло замглавы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает портал "ГолосUA" со ссылкой на ряд СМИ.

В материале идет речь о том, что имена Густелева, а также его бывшего заместителя Валентина Осипова связаны с делами о коррупции. Дескать, в результате их действий в столичной казне якобы не досчитались полмиллиарда гривен. СМИ опубликовали краткий список того, в чем обвиняли Густелева и Осипова, в частности – всплывшие недавно подробности одного из уголовных дел в их отношении. Из материалов дела ясно, что Осипов еще в 2017 году, будучи замглавы коммунальной корпорации "Киевавтодора", мог создать "преступную группу", которая якобы под прикрытием Густелева могла присвоить средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт городских дорог и мостов. "Так, по одному из эпизодов, "Киевавтодор" подписал договоры на 37 млн гривен, однако почти треть этой суммы - 11 млн гривен - была выведена на подставную фирму и обналичена", - пишет "ГолосUA". Тогда Осипов признал свою вину, а дело передали в прокуратуру и Шевченковский суд.

Среди других уголовных производств, о которых пишут журналисты-расследователи, - кража чиновниками "Киевавтодора" денег на ремонте улицы Алма-Атинской. "В 2018 году правоохранители разоблачили масштабную аферу, в результате которой было "освоено" 320 миллионов бюджетных гривен. Всего за этот год в отношении чиновников было открыто четыре уголовных производства", - говорится в материале. Журналисты предполагают, что госслужащие могли присвоить деньги, которые должны были пойти на ремонт столичной инфраструктуры.

По информации СМИ, Александр Густелев теперь хочет стать заместителем главы Киевской городской государственной администрации. И якобы мэр Виталий Кличко "ему такую возможность обеспечил".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://golos.ua/i/728174
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...