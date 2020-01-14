Скандальный чиновник Густелев рвется ко власти в столице, - СМИ

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Глава "Киевавтодора" Александр Густелев, который ранее был фигурантом нескольких уголовных производств, собирается занять кресло замглавы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает портал "ГолосUA" со ссылкой на ряд СМИ.
В материале идет речь о том, что имена Густелева, а также его бывшего заместителя Валентина Осипова связаны с делами о коррупции. Дескать, в результате их действий в столичной казне якобы не досчитались полмиллиарда гривен. СМИ опубликовали краткий список того, в чем обвиняли Густелева и Осипова, в частности – всплывшие недавно подробности одного из уголовных дел в их отношении. Из материалов дела ясно, что Осипов еще в 2017 году, будучи замглавы коммунальной корпорации "Киевавтодора", мог создать "преступную группу", которая якобы под прикрытием Густелева могла присвоить средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт городских дорог и мостов. "Так, по одному из эпизодов, "Киевавтодор" подписал договоры на 37 млн гривен, однако почти треть этой суммы - 11 млн гривен - была выведена на подставную фирму и обналичена", - пишет "ГолосUA". Тогда Осипов признал свою вину, а дело передали в прокуратуру и Шевченковский суд.
Среди других уголовных производств, о которых пишут журналисты-расследователи, - кража чиновниками "Киевавтодора" денег на ремонте улицы Алма-Атинской. "В 2018 году правоохранители разоблачили масштабную аферу, в результате которой было "освоено" 320 миллионов бюджетных гривен. Всего за этот год в отношении чиновников было открыто четыре уголовных производства", - говорится в материале. Журналисты предполагают, что госслужащие могли присвоить деньги, которые должны были пойти на ремонт столичной инфраструктуры.По информации СМИ, Александр Густелев теперь хочет стать заместителем главы Киевской городской государственной администрации. И якобы мэр Виталий Кличко "ему такую возможность обеспечил".
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