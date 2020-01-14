Медведчук: Повышение зарплат чиновникам и народным депутатам – это преступление против украинского народа

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
"Я считаю, что народные депутаты не имеют ни морального, ни юридического, ни политического права сегодня повышать себе заработную плату, в этих условиях. Как, впрочем, и чиновники Кабинета министров, которые уже бравируют тем, что повышены заработные платы. И мы видим по сообщениям СМИ, что чиновники непомерно повышают себе заработные платы", - сказал нардеп.
Политик отметил, что зарплаты повышаются в соответствии с законодательством.
"Но я считаю, что этот поток увеличения заработных плат, когда у нас страна находится в такой экономической ситуации, когда сегодня не повышены заработные платы для учителей, для представителей системы здравоохранения, повышать заработные платы чиновникам и народным депутатам – это преступление против украинского народа", ‒ резюмировал Медведчук.
Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук предложил план существенного повышения минимальных зарплат и пенсий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости