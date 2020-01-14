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Медведчук: Повышение зарплат чиновникам и народным депутатам – это преступление против украинского народа

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук убежден, что представители власти не имеют права повышать зарплаты народным депутатам и высшим чиновникам, поскольку это будет фактически преступлением против украинского народа

сегодня, 18:17
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"Я считаю, что народные депутаты не имеют ни морального, ни юридического, ни политического права сегодня повышать себе заработную плату, в этих условиях. Как, впрочем, и чиновники Кабинета министров, которые уже бравируют тем, что повышены заработные платы. И мы видим по сообщениям СМИ, что чиновники непомерно повышают себе заработные платы", - сказал нардеп.

Политик отметил, что зарплаты повышаются в соответствии с законодательством.

"Но я считаю, что этот поток увеличения заработных плат, когда у нас страна находится в такой экономической ситуации, когда сегодня не повышены заработные платы для учителей, для представителей системы здравоохранения, повышать заработные платы чиновникам и народным депутатам – это преступление против украинского народа", ‒ резюмировал Медведчук.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук предложил план существенного повышения минимальных зарплат и пенсий.


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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-deputaty-ne-imeyut-ni-moralnogo-ni-politicheskogo-ni-yuridicheskogo-prava-segodnya-povyshat-sebe-zarplatu-521851.html
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