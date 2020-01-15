В ГАСИ назначили руководителя без должной квалификации, который мог намеренно провалить работу, - эксперт

В Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) недавно провели аудит деятельности за последние годы, который выявил выдачу "слепых лицензий". В результате этой проверки инспекторы приостановили выдачу разрешительных документов. Однако эксперты считают, что лицензии начнут выдавать "задним числом". Об этом в блоге на "Цензор.НЕТ" рассказал специалист в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

Эксперт считает, что глава ГАСИ Елена Костенко "намеренно провалила работу" по регистрации земель Минобразования, и ее деятельность якобы стала причиной застроек земель образования и науки ЖК. Теперь, будучи в составе ГАСИ, она "активизирует схемы и возвращает скандальных чиновников под видом реформ".

"Земли школ и садиков, университетов и профтехучилищ находятся до сих пор в реестрах жилищно-общественной застройки и не имеют кодов к образовательным видам использования", - пишет Виктор Глеба, называя действия чиновников сознательным злоупотреблением служебным положением в интересах застройщиков.

Эксперт также указывает, что Костенко не сообщила архитектурно-строительному сообществу об обновленном составе Лицензионной комиссии и новых процедурах выдачи лицензий. А советники Костенко, по его информации, занимались коррупционной кассой строительных схем.

"Под лозунгами реформ ГАСИ некоторые пытаются продвинуть своих людей и контролировать "рынок", - пишет эксперт. - Новая команда может "обилечивать" застройщиков и позволять возводить здания с нарушениями действующих государственных строительных норм, проводя это через Разрешительную комиссию во главе с Александром Сергиенко. В этом им может помочь еще один "новый старый" советник Елены Костенко - Юрий Товстуха".

Глеба указывает, что прежнее руководство ГАСИ в лице Сергея Кузьмина и замов выдавали разрешения на строительство, где игнорировались нормы ГСН по придомовой территории, а пожарные и санитарные нормы и вовсе не проверялись. По словам эксперта, объем коррупционной составляющей в строительстве может достигать 1 млрд долларов.

"По факту 1,5 млн кв.м/год х 20 $ = 30 млн $/год - только за ввод в эксплуатацию жилой недвижимости. Еще нужно посчитать стоимость подготовительных и разрешительных процедур и затрат на инспекторов строительного контроля", - отмечает эксперт. По его словам, под руководством Елены Костенко аппарат ГАСИ с начала года не выдал ни одного разрешения или сертификата. Срок рассмотрения заявлений прошел, а сама чиновница проводит аудит и конкурсные процедуры, которые Глеба называет сомнительными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!