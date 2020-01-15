Кто может стоять за новой главой ГАСИ, - СМИ

В конце декабря в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) появился новый руководитель, которым стала экс-начальник одного из управлений МОН Елена Костенко. В том, кто может стоять за назначением 32-летнего юриста на столь высокий пост, разбиралось издание Gazeta.ua.

Журналисты-расследователи сообщают, что в СМИ стали появляться различные противоречащие друг другу предположения, кто стоит за назначением Елены Костенко. По одной из версий, чиновник — протеже одесских бизнесменов братьев Горовых. Эту версию высказал блогер Сергей Иванов, правда, не подкрепив свои слова доказательствами. Хотя, как пишет издание, интересен тот факт, что после летней встречи Юрия Горового, Андрея Вавриша и Андрея Богдана в Сен-Тропе компании из орбиты Вавриша якобы получили ряд разрешений ГАСИ на строительство высоток в столице. "Поэтому обвинения Иванова вполне могут играть на руку ряду заинтересованных лиц, которых "подвинули" с приходом Костенко на должность", - пишет Gazeta.ua.

Еще одно предположение озвучил экс-заместитель главного архитектора Киева времен Омельченко и Черновецкого Виктор Глеба. Он ранее неоднократно заявлял, что работал с предшественником Костенко Александром Кудрявцевым, которого уволили. По версии Глебы, лоббировать назначение Костенко мог и руководитель строительной компании Edelburg Development и экс-начальник ГАСИ Киева Сергей Кучер. Однако расследователи Gazeta.ua усомнились в достоверности этого посыла и пишут, что "авторы предположения вполне могут быть заинтересованными в распространении сомнительных сведений о назначении Костенко".

Третья версия СМИ – дескать, появление Костенко в ГАСИ может быть обусловлено связями с Арсением Яценюком и Арсеном Аваковым. "Аваков возглавлял силовой блок по квоте Яценюка, а Костенко ранее была помощницей экс-премьера, где занималась антикоррупционной экспертизой документов", - сообщает издание.

Сейчас Елена Костенко — первый замглавы ГАСИ и одновременно исполняет обязанности руководителя. В скором времени правительство обещает провести конкурс на должность главы ГАСИ, результаты которого, по информации Gazeta.ua , могут показать, является ли достоверной какая-то из вышеперечисленных версий.

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