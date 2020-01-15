В Украине анонсировали интернет в самолетах

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Украина
расширяет диапазон мобильной связи, а это позволит украинцам пользоваться на
бортах самолета интернетом. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей
Гончарук.
По его словам, 5G частоты будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры.
Как это будет работать, чиновник не уточнил.
Как сообщало издание "Комментарии", в ноябре прошлого ассоциация GSMS заявляла, что Украина, в отличие от стран-соседей, будет готова к внедрению 5G не раньше, чем через 6 лет.
Также мы писали о
том, что в Мариуполе на инвестиционном форуме Кабмин подписал меморандум с
четырьмя крупнейшими мобильными операторами.
В рамках этого меморандума каждый уголок Украины будет покрыт мобильной
связью и сетью интернетом.
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