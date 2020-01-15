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В Украине анонсировали интернет в самолетах

В Украинских самолетах появится интернет

сегодня, 14:50
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина расширяет диапазон мобильной связи, а это позволит украинцам пользоваться на бортах самолета интернетом. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, 5G частоты будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры.


Как это будет работать, чиновник не уточнил.

Как сообщало издание "Комментарии", в ноябре прошлого ассоциация GSMS заявляла, что Украина, в отличие от стран-соседей, будет готова к внедрению 5G не раньше, чем через 6 лет.

 Также мы писали о том, что в Мариуполе на инвестиционном форуме Кабмин подписал меморандум с четырьмя крупнейшими мобильными операторами.  В рамках этого меморандума каждый уголок Украины будет покрыт мобильной связью и сетью интернетом.



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Источник: https://comments.ua/

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